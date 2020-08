Huch, was war denn bei Filip Pavlović (26) los? Am vergangen Dienstagabend flimmerte die zweite Folge von Like Me – I'm Famous über die TV-Bildschirme. In der Episode schien es einem Teilnehmer jedoch gar nicht gut zu gehen: Dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten. Er humpelte plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht durch die Villa – seine schockierende Selbstdiagnose: Filip glaubt, er habe sich einen Leistenbruch zugezogen.

"Ich kann es mir selbst nicht erklären, was passiert ist. Ich habe richtig Schmerzen in der Leiste und kann kaum gehen", erzählt er in der Sendung. Zum Glück bieten gleich zwei seiner Mitstreiterinnen an, ihn zu verarzten. Vor Melanie Müller (32) und Sarah Knappik (33) lässt der Fitnesstrainer die Hosen runter. Nach einer Inspektion seines Schrittes verordnet die einstige GNTM-Teilnehmerin eine heiße Badewanne und rät dem 26-Jährigen: "Versuch echt mal, ein wenig zu chillen."

Während Filip beim Baden entspannt, empfiehlt ihm Alexander Molz (25), sich mit Tigerbalsam einzucremen, falls seine Schmerzen nicht abklingen. Das tut er auch prompt, aber besser fühlte sich die TV-Bekanntheit dadurch nicht. "Das ist echt eklig. Das tut auch weh. Das brennt wie die Hölle", klagt er. Selbst das Abwaschen der Salbe hilft nicht. Die Lösung von Mellie: Der Muskelprotz muss noch mal in die Wanne.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlović in Hamburg im Mai 2020

TVNOW Melanie und Filip bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Molz bei "Like Me – I’m Famous"

