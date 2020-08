Seit die US-amerikanische Schauspielerin Selma Blair (48) vor rund zwei Jahren mit ihrer MS-Diagnose an die Öffentlichkeit ging, gibt sie regelmäßig ehrliche Einblicke in ihr Leben mit der Krankheit. Doch auch in diesen schweren Zeiten kann die Mutter offenbar weiterhin auf die Unterstützung ihrer Liebsten zählen. Selma ehrte jetzt ihren langjährigen Freund und Manager Troy Nankin mittels eines emotionalen Posts in den sozialen Medien!

"Mein Partner hier in Hollywood seit über 20 Jahren", stellte sie Troye jetzt ihrer Instagram-Community vor und schwärmte: "Wir sind uns so nah. Er ist ein Teil von mir und ich von ihm, so stelle ich es mir zumindest vor." Anlässlich des Geburtstages ihres Freundes teilte die 48-Jährige zu diesen Zeilen einen Schnappschuss von sich und Troy, auf dem sie sehr vertraut zusammen auf einer Treppe posieren. "Du bist derjenige, der mich immer wieder aufgebaut, mit mir gelacht und an mich geglaubt hat – und ich glaube an dich, Troy", betonte sie und gratulierte ihm dann: "Ich liebe dich, Troy. Für immer. Alles Gute zum Geburtstag."

Ihre innige Verbindung, die offenbar weit über eine geschäftliche Beziehung hinausgeht, dürfte vor allem auf den vielen gemeinsamen Interessen gründen – Selma zählte einige auf: "Wir beide lieben gute Kurzurlaube und großartige Hotels. [...] Wir lieben Schriftsteller und hervorragende Fotografen. Wir hassen den Verkehr und die Wehwehchen, von denen wir heute mehr haben als noch im Jahr 1999."

Instagram / selmablair Selma Blair (rechts) mit ihrem Manager Troy Nankin

Instagram / selmablair Selma Blair im Juli 2020

Instagram / selmablair Selma Blair im Juli 2020

