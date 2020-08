Bestätigen Hailey (23) und Justin Bieber (26) jetzt die Prophezeiung von Dwayne "The Rock" Johnson (48) oder nicht? Vor ein paar Tagen postete "Baby"-Hitmacher Justin ein Bild mit seiner neugeborenen Nichte Iris auf dem Arm. Daraufhin schrieb "Jumanji"-Star Dwayne zu dem Social-Media-Beitrag, dass dieser Schnappschuss beweise, dass der Sänger und seine Model-Frau nächstes Jahr Eltern werden. Nun verrät ein Insider: Der Chartstürmer würde den Kommentar des Schauspielers zwar witzig finden, ihn aber nicht ernst nehmen.

"Sie sind gute Freunde und sie lieben es, sich gegenseitig zu necken", plauderte die Quelle gegenüber HollywoodLife aus. Justin denke, dass "The Rock" urkomisch sei, so wie auch seine Babyvorhersage. Aber sie sei lediglich ein Witz unter Kumpeln gewesen. Wie die Quelle weiter berichtet, würden der "Yummy"-Interpret und seine bessere Hälfte definitiv Kinder haben wollen, allerdings nicht in naher Zukunft. "Beide lieben Kids [...], aber sie lassen sich nicht von anderen unter Druck setzen, diesen nächsten Schritt zu wagen", erzählt der Promi-Vertraute.

Nach Ansicht eines anderen Insiders würde es noch Jahre dauern, bis es Nachwuchs im Hause Bieber geben wird. Hailey sei noch nicht so weit, um Mutter zu werden. "Sobald sie es aber ist, wird Justin auch bereit sein, weil er wirklich nur darauf wartet, dass sie überzeugt ist, dass die Zeit reif ist.".

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit einem Baby im Arm im August 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2020

