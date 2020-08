Carmen Kroll und ihr Niclas schweben auf Wolke sieben! Bereits vor einigen Monaten hat Carmen – in den sozialen Medien besser bekannt als Carmushka – ihre Schwangerschaft publik gemacht. Seitdem hält sie ihre Netz-Community regelmäßig mit Babybauch-Updates und niedlichen Pärchenbildern auf dem Laufenden. Jetzt machte sie noch einmal deutlich, wie sehr sich ihr Körper zuletzt verändert hat: Carmushka teilte jetzt einen direkten Vergleich ihrer wachsenden Körpermitte auf Social Media!

"Schwangerschaftswoche 37 vs. 22", schrieb Carmen jetzt zu ihrem neuesten Post auf Instagram, mit dem sie ihren Fans präsentierte, wie sehr ihr Babybauch in den vergangenen Wochen gewachsen ist. Dabei verriet die Influencerin zusätzlich, dass sie während der Schwangerschaft bis jetzt 17 Kilogramm zugenommen habe. Schließlich rundete die werdende Mutter ihren Social-Media-Beitrag mit humorvollen Hashtags ab: "Wassermelone im Bauch", "Wassereinlagerungen in den Beinen" und "Ich liebe meinen Körper".

Offensichtlich können es nicht nur Carmushka und ihr Niclas kaum erwarten, ihre kleine Tochter endlich in den Armen zu halten – auch die Fans des Social-Media-Stars sind schon voller Vorfreude: "Bald kommt eure kleine Knopfeline" und auch "Bald ist es so weit", schrieben zwei Nutzer – und auch zahlreiche Promis kommentierten den Post: Unter anderem hinterließen das Model Ann-Kathrin Götze (30), das Ex-GNTM-Girl Anna Wilken (24) und die Influencerin Liberta Haxhikadriu eine Nachricht.

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Ehemann Niclas im Juli 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll im August 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll im August 2020

