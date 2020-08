Sie steht kurz vor der Geburt und präsentiert mit Stolz ihre immer runder werdende Körpermitte! Anfang April gab Ina Aogo (31) bekannt, dass sie und ihr Gatte, Ex-Fußballer Dennis Aogo, ein zweites Kind erwarten. Seitdem lässt sie ihre Fans im Netz an ihrer Schwangerschaft teilhaben und teilt so manches Update – so wie jetzt: Ina präsentiert glücklich ihren mittlerweile ziemlich großen Babybauch!

Via Instagram teilte die 31-Jährige vor wenigen Tagen einen neuen Schnappschuss von sich, auf dem ihre Babykugel gut zur Geltung kommt. Mittlerweile ist Ina schon in der 35. Schwangerschaftswoche angelangt – und die werdende Mama kann es scheinbar kaum noch erwarten, ihr zweites Kind auf der Welt willkommen zu heißen: "Nicht mehr lange, und ich kann dich endlich kennenlernen", betitelte die Beauty ihren Beitrag.

Trotz großer Vorfreude auf ihren kleinen Sohn machen der baldigen Zweifach-Mutter aktuell aber ein paar Müdigkeitserscheinungen zu schaffen. "Damals habe ich mich zum Ende hin sehr fit gefühlt, aber dem ist jetzt nicht so", hatte sie Anfang des Monats in ihrer Insta-Story erzählt. Vor allem die zuletzt sehr hohen Temperaturen hätten sie viel Kraft gekostet.

Ina und Dennis Aogo

Ina Aogo im August 2020

Ina Aogo im Juli 2020

