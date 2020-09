Wow, dieser Body kann sich wirklich sehen lassen! Um Selena Gomez (28) es ist musikalisch in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich ruhig geworden. Doch die Ex von Justin Bieber (26) meldet sich mit einem lauten Knall zurück. Sie hat zusammen mit der K-Pop-Band Blackpink einen Song herausgebracht – und im dazugehörigen Musikvideo können Fans ihre Augen gar nicht von der Sängerin lassen: Selena präsentiert sich darin nämlich in Topform!

Via Instagram teilte die 28-Jährige vor wenigen Tagen ein Hinter-die-Kulissen-Video zum "Ice Cream"-Musikclip. Darin posiert die Künstlerin in verschiedenen Outfits – unter anderem in einem knappen Bikini und einem ziemlich figurbetonten Jumpsuit, die ihre Kurven besonders gut in Szene setzen. Ihrer Community fällt sofort ins Auge: Selena hat einige Kilos verloren! "Oh mein Gott, dein Körper ist jetzt so perfekt" oder "Du siehst so wunderschön aus", kommentierten nur zwei von vielen begeisterten Followern unter dem Beitrag.

Im vergangenen Jahr hatte Selena ganz schön mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung und der Einnahme verschiedener Medikamente litt sie unter ständigen Gewichtsschwankungen. Dass Menschen sie dafür kritisierten, hatte sie nicht nachvollziehen können. "Das hat mich wirklich durcheinandergebracht", hatte sie im Video-Podcast Giving Back Generation erzählt.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im August 2020

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de