Eine neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" steht in den Startlöchern! Seit letztem Jahr tritt das TV-Duo um Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) gegen ihren eigenen Sender in der beliebten Spieleshow an – und zwar um den Gewinn von 15 Minuten Live-Sendezeit. Doch so einfach lässt sich ProSieben auch dieses Mal nicht besiegen. Diese Stars sind in den neuen fünf Folgen mit von der Partie!

Ab dem 8. September flimmern jeden Dienstag brandneue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" über die Bildschirme. In der Show werden wieder allerlei Stars über die Showbühne hüpfen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von ProSieben. Unter anderem sollen die Filmgrößen Matthias Schweighöfer (39), Elyas M'Barek (38) und Kostja Ullmann (36) in dem TV-Format auftauchen. Für weibliche Verstärkung sollen währenddessen Ruth Moschner (44), Katrin Bauerfeind, Rebecca Mir (28) und Palina Rojinski (35) sorgen.

Auch Stars aus dem musikalischen Bereich treten gegen die Dauer-Kontrahenten an. Nico Santos (27), Samu Haber (44) und Wincent Weiss (27) sollen die Zuschauer zu Gesicht bekommen! Neben dem Promi-Pärchen Annemarie (42) und Wayne Carpendale (43) ist auch Dragqueen Olivia Jones (50) am Start. Für gute Laune sorgt wohl die Comedy Fraktion: Dabei sind auch Simon Gosejohann (44), Elton (49) und Axel Stein (38).

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Ein Herz für Kinder-Gala 2016

Getty Images Elyas M'Barek im Jahr 2012

Getty Images Olivia Jones im Jahr 2016

