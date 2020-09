Melina Hoch legt ein krasses Geständnis ab! Aktuell ist die Cheerleaderin bei Love Island auf der Suche nach der großen Liebe. Doch sind sie und ihre Mitstreiterinnen damit in der Kuppelshow richtig? Bei einigen Mädels kamen in der vergangenen Folge zumindest erste Zweifel auf, ob die Jungs in der Villa wirklich an einer ernsthaften Beziehung interessiert sind. Bei Melina kommen bei diesem Thema schlechte Erinnerungen hoch: Ihr Exfreund hat sie zwei Jahre lang betrogen!

Zunächst schüttet Chiara Antonella bei den anderen Girls ihr Herz aus: "Man hat Angst, dass einem was vorgespielt wird und alles gelogen ist. Wenn ich ein Couple hier habe, möchte ich, dass das echt ist." Dem stimmen auch ihre Show-Kolleginnen Aurelia Lamprecht und Geraldine Grunow zu. Dann erzählte auch Melina, dass sie beim Kennenlernen eines neuen Mannes immer vom Schlechtesten ausgehe – und erklärte den Grund dafür: "Mein Ex hatte zwei Jahre lang parallel eine andere Frau. Ich wurde nur verarscht." Menschen könnten einem ein Liebesgeständnis machen, es dann aber nicht so meinen.

Schon im Promiflash-Interview vor Beginn der Dreharbeiten gab Melina preis, dass sie in der Vergangenheit häufig an die falschen Männer geraten sei. Diese hätten sie oftmals belogen. Wegen ihrer schlechten Erfahrungen sei sie sich nun aber sicher, falsche Schlangen zu erkennen: "Ich vertraue meinem Bauchgefühl eigentlich immer zu hundert Prozent."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Melina, Aurelia, Geraldine und Anna bei "Love Island"

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Kandidatin

© RTLZWEI – Magdalena Possert Melina, Kandidatin bei "Love Island" 2020

