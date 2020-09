Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) machen jetzt auch musikalisch gemeinsame Sache! 2017 lernten sich die beiden bei Love Island kennen und wurden kurz nach den Dreharbeiten ein Paar. Ein Jahr später wurden sie stolze Eltern einer Tochter – Aylen. Und auch im Berufsleben meistern sie seit Kurzem erste Projekte gemeinsam: Vor wenigen Wochen ging ihre Sendung Just Tattoo Of Us an den Start. Und jetzt haben Elena und Mike auch noch einen gemeinsamen Song rausgebracht!

In der Nacht zum Freitag wurde das Lied "Anker" veröffentlicht, in dem die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten über ihre Beziehung singen. Während Mike die Strophen rappt, ist Elena für den Gesang des Refrains verantwortlich. Kurz vor der Song-Premiere machten die beiden TV-Bekanntheiten im Netz bereits fleißig Werbung, damit sich ihre Fans das Lied anhören. Das dazugehörige YouTube-Video, das auf dem Account von El Cartel Music hochgeladen wurde, zählte neun Stunden nach der Veröffentlichung allerdings erst knapp 15.000 Klicks.

Elena feiert in dem Song ihr Debüt als Sängerin. Mike brachte dagegen schon mehrere Singles raus. Sein erstes musikalisches Werk "Eine Insel", ein Feature mit dem Rapper Manuellsen (41), erschien bereits 2018.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Kandidat

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juli 2020 auf Mallorca

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras im Februar 2020 in Dubai

