Jetzt ist es also endlich raus! Seit Tagen sind heiße Gerüchte um den Verflossenen von Ex-Rosenkavalierin Gerda Lewis (27) im Umlauf: Nachdem Melvin Pelzer (26) nach der großen Trennung im Juli bereits einen blauen Haken auf Instagram abgesahnt hatte, wurde spekuliert, dass der bisher eher ruhige Influencer seinen ersten TV-Job an Land gezogen hätte – als neues Cast-Mitglied von Love Island. Jetzt äußert sich erstmals der Sender dazu und siehe da: Melvin wird tatsächlich die Flirtinsel besuchen!

Die News bestätigte RTL2 nun gegenüber Bild: "Wie weitere Kandidaten, die als Neuzugänge für 'Love Island' gecastet wurden, ist Melvin Pelzer bereits hier vor Ort auf Mallorca", heißt es in dem Statement. Damit wäre die Funkstille auf den Social-Media-Accounts des 25-Jährigen erklärt – der Ex-Wrestler befindet sich aktuell in vorsorglicher Quarantäne.

In der Show soll Melvin aber nicht nur als neuer Kandidat nachrücken – er verkörpert die sogenannte "Granate" und soll so den Inselbewohnerinnen gehörig den Kopf verdrehen. Und was sagt wohl Gerda zu dem Ganzen? Noch vor der Show-Bestätigung sprach sie ihren Support aus: "Sehe das megalocker, wenn man die Chance bekommt, warum nicht?", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Influencer

