Paris Hilton (39) und ihr Freund können ein erstes Liebesjubiläum feiern! Lange Zeit hatten sich Spekulationen gehäuft, dass die Hotelerbin wieder vergeben sei. Im Februar machte sie ihre neue Liebe dann endlich offiziell: Paparazzi lichteten sie am Flughafen von Los Angeles ab, als sie Unternehmer Carter Reum küsste. Seitdem teilt Paris auch im Netz gelegentlich gemeinsame Aufnahmen mit ihrem Neuen – wie auch jetzt: Anlässlich ihres ersten Jahrestags veröffentlichte Paris ein neues Pärchen-Pic und widmete ihrem Auserwählten liebevolle Worte!

Auf Instagram teilte die 39-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sich sie und Carter verliebt anlächeln. Im dazugehörigen Text erinnerte sie sich an die Anfänge ihrer Beziehung. "Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich keine Ahnung von der erstaunlichen Reise, auf die ich mich begeben würde." Ihr Leben habe sich stets leer angefühlt, als würde ihr etwas fehlen. Doch als sie Carter traf, habe sie direkt gewusst, dass er ihr Mr. Right sei. "Du hast mein Herz mit so viel Liebe gefüllt [...] Du bist der Grund für mich, warum ich so glücklich bin und mich wie das glücklichste Mädchen der Welt fühle!", fasste die gebürtige New Yorkerin zusammen.

Paris' Fans sind wegen des Liebesgeständnisses ganz aus dem Häuschen und hinterlassen für das Paar zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren. Unter die Gratulanten mischten sich zudem auch Stars wie zum Beispiel Naomi Campbell (50). Das Model schrieb unter den Beitrag: "Frohes Jubiläum."

Getty Images Paris Hilton im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / parishilton Carter Reum und Paris Hilton auf der Golden Globes Aftershowparty in L.A. im Januar 2020

Getty Images Naomi Campbell, Model

