Da haben die Love Island-Männer wirklich alles gegeben! Seit einer Woche hoffen männliche und weibliche Singles in der TV-Kuppelshow darauf, sich auf der Liebesinsel zu verlieben. Mit dem Einzug der neuen Granaten Max Bartel und Giulio Ehses ging es am Sonntag dann so richtig rund: Die Männer zeigten ihr Können als Stripper! Heiß oder einfach nur peinlich? So kam die Stripshow an!

Max als Bob der Baumeister, Giulio als Armee-Soldat, Josua Günther als Stadtpark-Rancher, Tim Kühnel als Boxer und Henrik Stoltenberg im Lederlook – in Sachen Verkleidung bewiesen die Herren der Schöpfung Kreativität und bei ihren Performances gingen sie so richtig in die Vollen. Marc Zimmermann schenkte seiner Anna Iffländer als Nackt-Kellner nicht nur eine Rose, sondern auch einen innigen Kuss. Und Luca Wetzel legte als Feuerwehrmann sogar einen leidenschaftlichen Lapdance hin.

Vor allem Josua und Henriks Striptease überzeugte die Ladys – das ergaben zumindest die Pulsmesser, die den Frauen zuvor angelegt worden waren. Die Zuschauer dagegen waren weniger euphorisch. "Ganz ehrlich, dann lieber Marc Terenzi (42) und die SixxPaxx" oder "Wenn du Magic Mike auf Wish bestellst", schrieben etwa zwei User auf Twitter. Und ein anderer fasste zusammen: "Es ist schlimm, es ist peinlich, ich liebe es!" Wie hat euch die Stripshow gefallen? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Giulio Ehses bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Anna Iffländer und Marc Zimmermann, "Love Island"-Kandidaten 2020

Anzeige

RTLZWEI Luca Wetzel bei "Love Island"

RTLZWEI Henrik Stoltenberg bei "Love Island" 2020

RTLZWEI Max Bartel, "Love Island"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de