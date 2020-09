Die Löwen brüllen wieder – seit dem 31. August wagen sich erneut mutige Gründer vor die Die Höhle der Löwen-Jury – trotz kurzer Unterbrechung bei den Dreharbeiten. In der neuen Staffel sind wieder bekannte Gesichter wie Judith Williams (47), Carsten Maschmeyer (61) und Co. dabei. Ganz neu ist Ex-Formel-1 Rennpilot Nico Rosberg (35). Die Investoren sprechen mit Promiflash darüber, was die Gesundheitskrise für das Format und die Dreharbeiten bedeutet.

Der Konkurrenzkampf zwischen den TV-Investoren der Gründershow ist härter denn je, denn die aktuelle Situation bringt nicht nur neue Herausforderungen in Sachen Krisenmanagement, sondern auch die Zukunft der neuen Gründer ist ungewiss. “Gründer, die jetzt starten, müssen sich neu erfinden. Sie können nicht mit Ideen von vor März 2020 kommen. Wir werden wieder Gewinner haben, die sich anpassen und die Sache analysieren", erklärt Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer gegenüber Promiflash. Er betont, dass die größten Sorgen aber vorerst durch Kredite und Kurzarbeitergeld geregelt werden. Generell müssten die neuen Unternehmer aber auf die Digitalisierung setzen.

Auch auf die Dreharbeiten hatte die Krise Einfluss. Diese wurden für kurze Zeit unterbrochen, bis alle Hygienevorschriften ausgearbeitet waren. Moderator Amiaz Habtu (43) findet aber vor allem lobende Worte für das Handling der Situation: "Der Sender hat das Krisenmanagement super hinbekommen, sodass wir die ersten paar Drehtage nach dem Lockdown konzentriert mit einer gewissen Gelassenheit und ohne Anspannung weiterdrehen konnten".

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Instagram / ralfduemmel_dsprodukte Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Anzeige

Getty Images Amiaz Habtu, Moderator von "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de