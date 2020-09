Das neue Tattoo von Nik Schröder (31) hat es in sich! Der einstige Die Bachelorette-Kandidat und seine Frau Jessi (26) stellten ihr Vertrauen zueinander bei Just Tattoo Of Us auf die Probe. In der Sendung suchten sie sich Motive aus, die der jeweils andere gestochen bekommen soll. Im Promiflash-Interview sprachen Nik und Jessi über ihre Erfahrung in der Tattoo-Show. Dabei verrieten sie: Ihre neuen Tattoos sorgten in erster Linie bei ihnen für große Lacher!

Der Reality-TV-Teilnehmer bekam auf Wunsch seiner Liebsten Chicken Nuggets gestochen! Hätte er mit diesem Motiv gerechnet? Er habe zumindest versucht, zu erahnen, was es werden könnte, erklärte der 31-Jährige gegenüber Promiflash. "Ich bin nach dem Tattoo davon ausgegangen, etwas mit Wolken tätowiert bekommen zu haben", gab er an. Dabei habe die ulkige Tätowierung durchaus eine Bedeutung. An ihrer Hochzeit habe das Paar nämlich einen Abstecher zu einem Schnellrestaurant gemacht und "zusammen 20 Nuggets gegessen", offenbarte die TV-Bekanntheit.

Auch Jessi sei mit ihrem neuen Körperschmuck zufrieden. "Ich habe ja ein sehr schönes Tattoo bekommen", schwärmte die YouTuberin. Nik ließ seiner Frau ein geschminktes Frauengesicht stechen – wegen ihre Liebe zu Schminke! Dabei habe die Beauty zunächst Angst vor der Tattoo-Idee ihres Mannes gehabt. Doch jetzt seien beide happy mit ihren Motiven. Zoff gäbe es nicht – ganz im Gegenteil. "Wir haben danach viel gelacht", meinte das Pärchen.

Anzeige

TVNOW Niklas Schröders neues Tattoo

Anzeige

TVNOW Jessica Schröders neues Tattoo

Anzeige

Instagram / jessicooper Niklas und Jessica Schröder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de