Noch mehr pikante Details aus Anna Iffländers Privatleben? Momentan sucht die hübsche Blondine in der TV-Show Love Island die große Liebe – und offenbarte bereits, dass sie in der Vergangenheit eine Affäre mit einem nicht ganz unbekannten Mann hatte: Bei einer TV-Challenge erzählte die Sachbearbeiterin, sie habe einst eine Liaison mit Jana Ina Zarrellas (43) Bruder Stefano Zarrella gehabt. Doch damit nicht genug: Jetzt hat sich ein weiterer Ex-Lover von Anna bei Promiflash gemeldet – und auch der ist kein Unbekannter!

Der einstige Bachelorette-Kandidat Luca Gottzmann gab jetzt gegenüber Promiflash zu Protokoll, dass er vor einiger Zeit eine Liebelei mit Anna hatte. "Sie hatte mich damals nach der Bachelorette-Zeit über Instagram kontaktiert", erklärte er den Beginn ihrer Liaison. Allerdings habe diese letztendlich ein eher unschönes Ende genommen: "Wir hatten ein paar Monate was am Laufen, bis ich gemerkt habe, dass sie noch jemand anderes aus dem Trash-TV am Start hatte", beklagte sich Luca.

Trotzdem verfolgt er das TV-Abenteuer seiner Verflossenen offenbar bis jetzt. "Ich finde, sie stellt sich bei 'Love Island' gut an", zog er ein Zwischenfazit von Annas Teilnahme an der Kuppelshow – und äußerte dann aber auch eine kritische Einschätzung: "Sie verstellt sich allerdings, um die nötige Reichweite für Instagram zu bekommen!" Was meint ihr: Wird Anna ihre Affäre mit Luca während ihrer Zeit auf der Liebesinsel noch thematisieren? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / luca_gottzmann Luca Gottzmann, Ex-Bachelorette-Boy

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / luca_gottzmann Luca Gottzmann im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de