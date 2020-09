Was für eine rührende Geste von Bella Hadid! Das Model lief schon für so manches große Modehaus über den Laufsteg. Und sie präsentierte auch schon Kleidung, die von Karl Lagerfeld (✝85) entworfen wurde. Anlässlich des Geburtstages des 2019 verstorbenen, legendären Designers, der am 10. September 87 Jahre alt geworden wäre, widmete die dunkelhaarige Schönheit ihm einen Post im Netz. Mit vielen gemeinsamen Fotos gedachte sie des Wahlfranzosen an seinem Ehrentag.

Auf Instagram teilte Bella eine Reihe von Schnappschüssen, die sie mit Karl zeigen. Auf einigen der Aufnahmen ist zu sehen, wie der Fashionmogul selbst die Kamera in die Hand nimmt und die 23-Jährige ablichtet. "Alles Gute zum Geburtstag Karlito. Wir vermissen dich und wir lieben dich für immer", kommentiert die US-Amerikanerin ihren Beitrag.

Die Laufstegschönheit ist jedoch nicht die Einzige, die sich an Karls Geburtstag erinnerte. Auch die treue Wegbegleiterin des Modeschöpfers, seine Katze Choupette, widmete ihrem ehemaligen Herrchen ein paar rührende Zeilen. "Wenn ich auch nur einen Wunsch frei hätte, dann wäre es, jetzt in deinen Armen liegen zu können. Alles Gute zum Geburtstag, mein lieber Daddy", schreibt die flauschige Fellnase.

Anzeige

Getty Images Bella Hadid beim Filmfestival in Cannes im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Bella Hadid und Karl Lagerfeld auf der Fashion Week in Paris im Juni 2018

Anzeige

Instagram / choupetteofficiel Choupette Lagerfeld im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de