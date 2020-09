Sinnliche Lippen, hohe Wangenknochen, blaue Augen und eine braune Wallemähne. Die Frau, um die es hier geht, ist nicht Angelina Jolie (45), sondern Brad Pitts (56) neuer Flirt! Das Model Nicole Poturalski tauchte in jüngster Vergangenheit immer wieder an der Seite des Schauspielers auf. Angelina soll über die angebliche Beziehung ihres Noch-Ehemannes mit Nicole stinksauer sein. Ein weiterer Dorn im Auge dürfte der Schauspielerin auch sein, wie sehr die deutsche Schönheit ihr optisch gleicht.

Nachdenklich posiert Nicole auf einem schwarz-weißen Porträt-Foto, welches sie kürzlich mit ihren Followern über Instagram teilte. Scheinbar oberkörperfrei und nur eine Kette tragend setzt sich das Model darauf in Szene. Der Fokus liegt auf ihrem markanten Gesicht und den vollen Lippen. Attribute, die sofort an eine junge Angelina Jolie erinnern! Brad scheint einen eindeutigen Frauentyp zu haben. Die Leinwandgröße wird Nicoles Beiträge so schnell aber wohl nicht mit einem Herz markieren oder gar kommentieren. Ein offizielles Statement gibt es zum Status der Beziehung von Brad und Nicole nämlich noch nicht. Ein Sprecher des Filmstars teilte gegenüber Hollywood Life lediglich mit: "Von uns gibt es keine Stellungnahme zu persönlichen Beziehungen."

Das Mannequin und der Akteur sollen sich Gerüchten zufolge schon im August 2019 kennengelernt haben. Damals war der Darsteller in Berlin zu Gast, um die Premiere des Tarantino-Films "Once Upon a Time in Hollywood" zu besuchen, in dem er selbst eine Hauptrolle spielt. Bei einer After-Show-Party wurde Brad damals mit einer hübschen Brünetten gesichtet, bei der es sich auch schon um Nicole gehandelt haben soll.

Instagram / nicole_poturalski Nicole Poturalski, Model

Getty Images Angelina Jolie bei der "Lara Croft"-Premiere in L.A. im Juni 2001

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020

