Schmollmund-Schlagzeilen um Wendler-Ehefrau Laura (20)! Schon mehrfach hatte es Gerüchte gegeben, die Liebste des Schlagerstars habe sich ihre Optik vom Experten aufhübschen lassen – sei es ihre volle Schnute oder ihre pralle Oberweite. Immer wieder dementierte die Influencerin diese Behauptungen jedoch. Und trotzdem munkeln ihre Follower jetzt erneut, die 20-Jährige habe den Beauty-Doc besucht: Hat sich Laura etwa ihre Lippen aufspritzen lassen?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin am Freitag ein neues Foto: Mit verführerischem Gesichtsausdruck schaut die junge Frau in die Kamera. Ganz besonders auffällig: Die überdurchschnittlich vollen Lippen der Beauty! "Die Lippen sind doch ordentlich aufgespritzt!", behauptete ein User in den Kommentaren, ein anderer wog ab: "Entweder extrem bearbeitet oder beim Beauty-Doc gewesen!"

An diesen Spekulationen dürfte wohl einfach Lauras Pose schuld gewesen sein – denn auf anderen aktuellen Fotos sieht ihr Mundwerk wieder ganz normal aus. Ihr geliebtes Duckface diente aber schon häufiger mal der Belustigung ihrer Kritiker, unter anderem der von Oliver Pocher (42): Der Comedian scherzte zuletzt sogar, das It-Girl verdanke seinen Schmollmund einer Allergie.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, Reality-Stars

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juli 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de