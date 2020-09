Melvin Pelzer (26) ist von nun an Teil von Love Island! Seit wenigen Tagen brodelt die Gerüchteküche, zu welchem Zeitpunkt der Ex von Gerda Lewis (27) in der Kuppelshow auftauchen wird. Nach einem verdächtigen Tattoo auf einem Bild auf dem offiziellen Instagram-Account des TV-Formates stand für Fans fest: Der Blondschopf rückt bald bei "Love Island" nach – und tatsächlich: Wie in der Vorschau deutlich zu sehen war, gehört Melvin ab Montag offiziell zu den diesjährigen "Love Island"-Kandidaten!

Am Ende der Show wurde angeteasert, dass es auch in der kommenden Folge unter den Liebeshungrigen heiß her gehen wird. Ganze fünf Granaten werden bei "Love Island" nachrücken – eine davon ist ganz klar Melvin! Beim Anblick der neuen Boys steht zumindest für Kandidatin Chiara Antonella fest, dass die Kuppelshow jetzt erst richtig in Fahrt kommt. "Jetzt geht 'Love Island' richtig los", machte die Beauty deutlich.

Während also die Mädels die zwei neuen Boys beschnuppern dürfen, ziehen die Teilnehmer Josua Günther, Marc Zimmermann und Henrik Stoltenberg aus der Villa aus und campieren von nun an ganz edel im Glamping-Zelt. Doch auch für sie wird es jetzt nicht langweilig. Sie dürfen auf ein Date mit den neuen drei weiblichen Granaten gehen.

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Sportler

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Influencer

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Influencer

