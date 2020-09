Zieht Melvin Pelzer (26) heute in die Love Island-Villa ein? Seit nun schon zwei Wochen sind die Kandidaten in dem Kuppelshow-Format auf der Suche nach der großen Liebe – und lassen sich dabei von den Granaten immer wieder den Kopf verdrehen. Seit einigen Tagen ist bekannt, dass auch der Ex von Gerda Lewis (27) als Nachrücker in die Show kommen wird, wann genau war noch nicht bekannt – bis jetzt. Zumindest die Zuschauer sind sich sicher: Melvin wird heute als Granate nachrücken!

Grund für die Spekulationen bietet ein Bild auf dem offiziellen Instagram-Account von "Love Island". Dort wurde schon vorab gespoilert, dass zwei männliche Teilnehmer in der neuen Folge die traute Couple-Zeit in der Villa ordentlich aufmischen werden. Von den Jungs sieht man auf dem Foto allerdings jeweils nur eine Hälfte des Oberkörpers – und die offenbaren etliche Tattoos. Und genau daran wollen die Fans den 26-Jährigen erkannt haben: "Melvin ist der Linke, man erkennt es an seinen Tattoos" und "Melvin Pelzer – sofort erkannt", kommentierten zahlreiche User unter dem Beitrag. Und tatsächlich: Die feine Körperbemalung am Handgelenk sieht der des Studenten zum Verwechseln ähnlich. Und auch der Wrestler hat mit Tinte einen Schriftzug auf seinen Rippen verewigt.

Was wohl seine Verflossene zu seiner Teilnahme sagt? Gerda konnte sich natürlich erstmal einen Scherz nicht verkneifen, doch die Ex-Bachelorette klärte dann auf, dass sie damit kein Problem habe: "Ich mache nur Spaß, sehe das megalocker, wenn man die Chance bekommt, warum nicht?"

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Wrestler

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer im März 2020

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Influencer

