Melvin Pelzer (26) ist eine der neuen Love Island-Granaten! Zusammen mit dem anderen Neuankömmling Tobias wird er die Mädels in der Villa ordentlich aufmischen. Der blonde Profisportler ist schon lange kein Unbekannter mehr – er war einige Wochen mit der ehemaligen Die Bachelorette-Protagonistin Gerda Lewis (27) liiert. Doch was sagt die blonde Beauty dazu, dass ihr Verflossener so kurz nach der Trennung im TV nach einer Neuen sucht? Gerda stand Promiflash Rede und Antwort.

Tatsächlich scheint die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin überhaupt kein Problem damit zu haben, dass Melvin jetzt in einem Kuppelformat mitwirkt. "Jeder sollte das tun, was für ihn das Richtige ist. Das ist eine ganz neue und spannende Erfahrung für ihn und ich denke, diese Erfahrung wird ihn stärken. Ich war selbst bei einer Datingshow, also wäre ich die Letzte, die etwas dagegen sagen könnte", zeigte sie sich im Promiflash-Interview entspannt. Sie freue sich für ihn, wenn er glücklich ist, und wünscht ihm nur das Beste.

Gerda selbst scheint momentan single und auch nicht auf der Suche zu sein. Sie verbringt aktuell mit ihrer Freundin Asena Neuhoff einen gemeinsamen Mädelsurlaub auf Rhodos. Die dunkelhaarige Schönheit wiederum war letztes Jahr eine der "Love Island"-Granaten.

