Bei diesem Anblick geht ihr das Herz auf! Aktuell ist im Hause Harrison ganz schön was los – der süße Grund: Sarah (29) und Dominic Harrison (29) sind mittlerweile nicht nur Eltern der kleinen Mia Rose (2), sondern durften vor einigen Wochen auch endlich Töchterchen Kyla in die Arme schließen. Der Alltag mit gleich zwei Kids bedeutet eine extreme Umstellung für die YouTuber und bringt sie hin und wieder auch mal an ihre Grenzen – doch Baby Kyla weiß nur zu gut, wie sie Sarah und Dominic wieder zum Strahlen bringen kann.

In einem brandneuen YouTube-Video kommen Sarah vor laufender Kamera die Tränen. Doch nicht etwa, weil sie traurig ist, sondern vor Glück. "Und Kyla, ich sag euch, hört ihr das? Sie reagiert so krass auf mich und ich könnte einfach anfangen zu heulen, weil es mich so sehr mitnimmt. Ich rede mit ihr und sie fängt einfach an zu lachen", schwärmt die 29-Jährige, während sie ihre Tochter in einer Trage vor der Brust trägt: "Das sind so die ersten Schritte Richtung erwachsen werden... Okay, ich darf nicht übertreiben. Aber wenn sie dann so anfangen zu sitzen, zu greifen, zu laufen, Kindergarten und solche Sachen, das nimmt eine Mama einfach mit."

Dass sie plötzlich zweifache Mutter ist, ist für Sarah immer noch überwältigend. Erst vor wenigen Tagen widmete sie ihren Töchtern einen Post, der vielen Usern unter die Haut ging. "Die kostbarsten Juwelen, die du um den Hals tragen kannst, sind die Arme deiner Kinder", schrieb sie zu einem Foto von sich und ihrem Baby.

Tetty K. Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla im August 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im September 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla

