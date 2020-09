Bandeln hier etwa zwei Mitglieder ganz unterschiedlicher "Königshäuser" miteinander an? Emilia Clarke (33) verkörperte von 2011 bis 2019 Daenerys Targaryen in der beliebten Fantasyserie Game of Thrones. Ihr Schauspielkollege Matt Smith (37) hingegen spielt Prinz Philip (99) in The Crown – und anscheinend haben die Darsteller der verschiedenen Serien Gefallen aneinander gefunden! Jedenfalls wurden Emilia und Matt am Wochenende zusammen in London beim Dinner erwischt.

Ganz gelassen – und vor allem grinsend – marschierten die zwei Briten am vergangenen Freitag durch den Londoner Stadtteil Soho, nachdem sie zusammen in einem Nobelrestaurant zu Abend gegessen hatten. Das zeigen nun Paparazzi-Pics der beiden, die Daily Mail vorliegen. Die Serienfans dürfte eine mögliche Liaison wohl freuen, und auch privat würde es bei beiden passen, wenn sie wieder auf Partnersuche wären, denn die zwei sollen momentan noch zu haben sein. Während Matt sich vor neun Monaten von Lily James (31) getrennt hat und zuletzt mit Daisy Lowe (31) gesehen wurde, traf sich Emilia bis vor Kurzem mit dem Family Guy-Schöpfer Seth MacFarlane (46) und dem Regieassistenten Tom Turner.

Gänzlich unbekannt sind sich Emilia und Matt noch dazu nicht: 2015 spielten sie zusammen in "Terminator Genisys". Während sie bei den British Academy Film Awards vor vier Jahren zwar noch freudestrahlend zusammen posierten, schienen sie sich im Anschluss aus den Augen verloren zu haben – bis jetzt. Glaubt ihr, dass die beiden ein Paar werden? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Matt Smith und Emilia Clarke bei den British Academy Film Awards im Februar 2016

Anzeige

Rachel Murray/Getty Images for Netflix Matt Smith und Lily James

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de