Diese Liebe sollte bedauerlicherweise nicht von Dauer sein. In der Kuppelshow Are You The One? lernten sich Melissa (24) und Dominic Ewig (25) kennen – und lieben. Und das, obwohl Experten eigentlich andere Perfect Matches für die beiden Influencer ausgesucht hatten. Davon ließen sich die zwei allerdings nicht beirren und kamen nach den Dreharbeiten offiziell zusammen. Diese Romanze hat nun ein Ende.

Die News gab Melissa vor wenigen Minuten in ihrer Instagram-Story bekannt: "Dominic und ich haben uns getrennt, wir sind nicht mehr zusammen. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich nicht darüber reden möchte, was die Gründe sind, das geht nur Dominic und mich etwas an", redete die Blondine Klartext. Mit diesem Schritt wolle sie die ständigen Nachrichten bezüglich ihres Liebeslebens ein für alle Mal stoppen.

"Mir fällt es sehr schwer, darüber zu sprechen und öffentlich zu machen", gab die TV-Beauty bekannt. Ihr Ex äußerte sich bisher noch gar nicht zu den Gerüchten und das, obwohl vor Wochen bereits Trennungsspekulation in Umlauf gewesen waren.

Instagram / dominic.ewig Dominic Ewig, Influencer

Instagram / melissa.ayto Melissa, TV-Star

Instagram / melissa.ayto Melissa, "Are You The One?"-Kandidatin

