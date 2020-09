Nico Schwanz (42) und Julia Prokopy (25) scheinen sich wirklich gesucht und gefunden zu haben! Im Herbst des vergangenen Jahres machten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten ihre Liebe offiziell. Seitdem versorgen der gelernte Friseur und seine Liebste ihre Community immer wieder mit süßen Paarbildern im Netz. Egal ob bei Events, dem ersten Weihnachtsfest oder einem gemeinsamen Liebesurlaub – das Paar ist einfach unzertrennlich. Jetzt haben die beiden einen weiteren Grund zur Freude: Nico und Julia sind bereits seit einem Jahr zusammen!

"Die Zeit ist so schnell vergangen und fühlt sich nicht wie ein Jahr an", verriet Nico gegenüber Promiflash. In den vergangenen Monaten seien die Gefühle der beiden von Tag zu Tag stärker geworden. "Heute sprechen wir nicht mehr von verliebt sein, sondern von Liebe", gestand der 42-Jährige. Seine Liebste überraschte Nico am Jahrestag mit einem Rosenstrauß und einem Ring. Die Influencerin schenkte ihm im Gegenzug ein Pralinenherz und einen Gutschein für ein romantisches Dinner – den will das Paar an seinem besonderen Tag direkt einlösen.

Mitte Mai dieses Jahres schien eine gemeinsame Zukunft zwischen Nico und Julia noch ausgeschlossen. Das Paar ging für kurze Zeit getrennte Wege. "Die kleine Beziehungspause wird nicht mit eingerechnet, weil es diese für uns nicht gab", stellte der Blondschopf klar. Mittlerweile kann er sich den Alltag ohne die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin nicht mehr vorstellen: "Zusammen sind wir einfach ein Dream-Team!"

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Julia Prokopy, August 2020

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Influencerin

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, TV-Bekanntheit

