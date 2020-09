Aurelia Lamprecht rechnet auf ihre eigene Art ab! Nachdem sich Henrik Stoltenberg in der letzten Paarungszeremonie auf Love Island für Granate Sandra entschieden hatte, rastete Aurelia ziemlich aus. Da wäre die folgende Challenge genau das Passende für sie gewesen. Bei der Tortenschlacht durften sich die Kandidaten gegenseitig Sahne ins Gesicht schmieren. Viele Zuschauer rechneten damit, dass Henrik von der Brünetten eine Torte ins Gesicht geknallt bekommt. Doch es kam ganz anders und Aurelia verzichtete darauf, überhaupt eine Torte zu werfen!

Als Aurelia an der Reihe war, machte sie die Ansage: "Die Person ist für mich nichts mehr wert. Deswegen bekommt die Person nicht mal mehr eine Torte von mir ins Gesicht." Im Interview danach erklärte sie noch, dass sie kein "Rachemensch" sei. Die Fans der Show sind von der Aktion positiv überrascht und sprechen der Brünetten ihr Lob aus. Kommentare wie "Nicer Move" oder "Das ist wirklich erwachsen" sind auf Twitter zu lesen. Ein User sagt sogar: "Irgendwie entdeckt sie gerade ihre Eier."

Doch so leicht kam der Kölner trotzdem nicht davon: Die anderen Teilnehmerinnen bestraften ihn stellvertretend für Aurelia. So bekam er jeweils eine Torte von Nathalia, Chiara und Melina ab – jeweils garniert mit der Aussage, dass das dafür sei, dass er ihre Freundin so verletzt habe.

Anzeige

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

RTL II Aurelia und Henrik nach der Paarungszeremonie bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Henrik Stoltenberg bei der Tortenschlacht auf "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de