Was ist nur im Sommerhaus der Stars los? Schon in den ersten drei Folgen ist in der Promi-WG so einiges passiert. Nach einer Spuckattacke hatten Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir ihre Koffer gepackt. Aber auch ihre Nachfolger – Evanthia Benetatou (28) und deren Verlobter Chris – haben schon für ordentlich Unruhe gesorgt. Jetzt scheint das Drama aber völlig neue Dimensionen anzunehmen: In der kommenden Episode rückt sogar der Notarzt aus.

Der Teaser im Anschluss an die heutige Ausgabe verspricht Spannung pur. Bei einem Spiel scheint sich Annemarie Eilfelds (30) Freund Tim Sandt offenbar so schwer zu verletzen, dass ein medizinischer Fachmann gebraucht wird. Während der Blondschopf in seinem Kostüm auf dem Boden liegt und auf Hilfe wartet, erleidet seine Liebste einen Nervenzusammenbruch. "Wenn da irgendetwas jetzt passiert ist", schluchzt sie unter Tränen. Spätestens zur Nominierungsrunde scheint Tim aber wieder fit zu sein – dort sitzt er scheinbar unversehrt neben der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin.

Doch auch die Streitigkeiten im Haus gehen in die nächste Runde. Nicht nur Evanthia Benetatou ist nach einer Diskussion tränenüberströmt, auch Annemarie und ihre Dauer-Kontrahenten Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki geraten wieder einmal aneinander. "Ich weiß nicht, wie dringend ihr 50.000 Euro nötig habt, aber dann überweise ich euch die eben", schreit die 30-Jährige in Richtung des Paares.

TVNOW Der erste Tag im Sommerhaus 2020

Instagram / timsandt_official Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, September 2020

TVNOW Annemarie Eilfeld, Tim Sandt und Michael Tomaschautzki im Sommerhaus

