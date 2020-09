Süße Schwangerschafts-Updates von Familie Kraus! Erst vor wenigen Tagen hatten Handballer Michael Kraus (36) und seine Frau Bella ihrer Community eine frohe Botschaft verkündet: Nur ein Jahr nach der Entbindung ihres jüngsten Kindes ist schon der nächste Nachwuchs unterwegs: Ihre drei Sprösslinge bekommen einen weiteren Spielkameraden. Jetzt überraschte die werdende Mutter ihre Follower noch mit vielen weiteren Details über ihre anderen Umstände.

In ihren neuen Videos in ihrer Instagram-Story erzählt die Brünette, dass die Familienplanung für das Paar ohnehin nicht abgeschlossen war. "Für uns war schon immer klar und das haben wir auch schon immer so kommuniziert, dass wir auf jeden Fall ein viertes Kind haben möchten." Zwar hätten sie es nicht akribisch geplant, die Überraschung sei für sie dafür noch schöner gewesen.

Ein weiterer positiver Effekt ihres Kindersegens: Isabel fühlt sich rundum wohl! "Mir ging es wirklich noch nie so gut wie in dieser Schwangerschaft, also ich hatte ja wirklich so gut wie alle Wehwehchen, die man nur haben könnte in den vorangegangenen Schwangerschaften, aber dieses Mal... alles fein." Außerdem können sich ihre Fans freuen: Mimi und Bella verraten das Geschlecht noch vor der Geburt!

Instagram / isabel_kraus Isabel Kraus, Influencerin

Instagram / isabel_kraus Mimi und Isabel Kraus

Instagram / isabel_kraus Bella Kraus im September 2020

