Bittere Worte für Julia Schwab! Bei Love Island versucht die Fitness-Influencerin gereade, ihren Mr. Right zu finden. Die Blondine gibt offen zu, noch nie in einer festen Beziehung gewesen zu sein und wünscht sich, sich endlich zu verlieben. Als Granate in Woche drei scheinen die Chancen jedoch gar nicht mehr so gut zu stehen. Die meisten Islander sind bereits in mehr oder weniger glücklichen Paarungen. Interesse zeigt Julia allerdings an Melvin Pelzer (26), den sie schon vor der Show kannte. Von diesem bekommt sie jetzt aber eine direkte Abfuhr.

In einer ruhigen Minute gesteht die Bloggerin dem Ex von Gerda Lewis (27), dass er von allen Jungs am meisten ihrem Typ entsprechen würde. "Wenn ich ehrlich bin, bist du schon der, der mir optisch am besten gefällt", plaudert sie vor ihm aus – hätte sich daraufhin aber sicher eine andere Reaktion erwartet. "Um diese Gespräche zu führen, bin ich schon viel zu tief bei Chiara drin", erklärt er. Die Pole-Tänzerin habe bei ihm schon für ordentlich Herzrasen gesorgt. "Unter anderen Umständen hätte es vielleicht mit ihr funken können. Aber ich kann da jetzt auch nicht flirty reingehen in die Gespräche, weil ich mir zu sicher mit meinem Couple", offenbart er im Interview.

Ähnlich wie ihm war es zuvor auch Mitbewohnerin Aurelia Lamprecht ergangen. Die Dunkelhaarige hatte sich nach ihrem Flirt mit Henrik Stoltenberg einfach nicht mehr auf andere Singles einlassen können. Ihr Herz sei einfach schon verschenkt gewesen. Deshalb hatte sie sich dazu entschieden, die Insel freiwillig zu verlassen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI / Paris Tsitsos "Love Island"-Nachzüglerin Julia

RTL2 Melvin und Chiara bei "Love Island"

RTL2 Aurelia bei "Love Island"

