Melvin Pelzers (26) Geduld hat sich ausgezahlt! Seit seinem Einzug bei Love Island buhlt er um die Gunst von Chiara Antonella. Die zeigte zwar auch großes Interesse an dem Ex von Gerda Lewis (27), allerdings wollte sie es ruhig angehen lassen. Der Student wiederum fand, dass es nach einer Woche in der Flirt-Villa mal Zeit für den ersten Kuss mit der Blondine wäre – gesagt, getan: Die beiden haben endlich geknutscht.

Wie es ihm Aurelia Lamprecht geraten hatte, entführte der Ringer sein Couple zu einem Gespräch unter vier Augen. Dort plauderten sie dann über die Zukunftspläne und daraufhin ergriff doch tatsächlich Chiara die Initiative und drückte Melvin ihre Lippen auf. Danach strahlten die beiden bis über beide Ohren. "Das ist der erste richtige 'Love Island'-Kuss bei mir oder bei uns. Das war echt schön", freute sich die 23-Jährige. Und ihr Gegenüber schwärmte: "Ich habe mich die ganze Zeit gut dabei gefühlt."

Mit einem breiten Lächeln im Gesicht kehrten die beiden zur Gruppe zurück. Und zumindest Dr. Love Tim Kühnel zählte direkt eins und eins zusammen. Daraufhin scherzte die Pole-Tänzerin: "Also Kinder haben wir jetzt noch nicht geplant, aber Hochzeit vielleicht."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL2 Chiara und Melvin, Reality-TV-Teilnehmer

RTL2 Melvin und Chiara, "Love Island"-Kandidaten 2020

RTLZWEI Melvin Pelzer und Chiara Antonella bei "Love Island"

