Das ist noch mal gut gegangen! Alyssa Milano (47) ist momentan nicht nur wegen ihrer Schauspielerei in den Schlagzeilen. Immer wieder äußerte sich die Charmed-Darstellerin zu politischen Themen wie dem amerikanischen Wahlkampf und engagierte sich öffentlich. Sie setzte sich außerdem im Rahmen der "Black lives matter"-Bewegung dafür ein, dass Gelder für die Polizei gekürzt werden. Die musste jetzt jedoch ausgerechnet in Alyssas Nachbarschaft anrücken.

Den Vorfall, der am vergangenen Sonntag stattfand, schilderte sie in einem Statement auf ihrem Instagram-Account. "Unser Nachbar bemerkte 'einen in schwarz gekleideten Mann, der in den Wäldern zwischen unseren Anwesen mit einer Waffe herumlief'", schrieb die 47-Jährige. Dies sei ein ungewöhnlicher Anblick in dieser Gegend, sodass der Nachbar daraufhin direkt die Polizei gerufen hatte. Weil sich die Beauty und ihr Mann ebenfalls Sorgen machten, hätten sie erneut den Notruf gewählt.

Kurze Zeit später meldete sich erfreulicherweise der bis dato unbekannte Mann jedoch von sich auch bei der Polizei: Er habe lediglich Eichhörnchen gejagt und sich direkt für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Den Einsatz der Polizei lobte die Amerikanerin in großen Tönen. "Die Beamten waren großartig. Meine Familie fühlte sich sicher und geschützt [...]", berichtete die Beauty.

Getty Images Alyssa Milano bei den Golden Globe Awards 2019

Instagram / milano_alyssa Alyssa Milano, Schauspielerin

Getty Images Alyssa Milano im Februar 2020

