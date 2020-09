Dieses Paar hat einen prominenten Fan! Seit rund zwei Wochen flimmert die aktuelle Staffel von Das Sommerhaus der Stars über die deutschen Fernsehbildschirme und in den ersten drei Folgen ist schon ordentlich was passiert. Auch viele Stars und Sternchen der Reality-Welt verfolgen die Geschehnisse in der Bocholter VIP-WG und fiebern mit, wer die Siegesprämie mit nach Hause nimmt. Bachelor in Paradise-Star Filip Pavlovic (26) hat bereits klare Favoriten...

Und zwar: Lisha und Lou! "Die beiden YouTuber. Die sind sehr straight", verkündete der Flirtshow-Teilnehmer während einer Werbepause in der Sonntagsfolge des TV-Formats via Instagram. In dem Livestream betonte der Sommerhaus-Fan, dass es ihm vor allem die Blondine besonders angetan hat. "Sie ist so ein bisschen der Mann im Haus und sagt ihm, wo der Haken hängt", fand er. Und tatsächlich: In den vergangenen Episoden wurde bereits deutlich, dass der Umgangston zwischen den Webstars ab und zu schon mal etwas rauer werden kann.

Aber nicht nur gegenüber ihres Liebsten zeigt Lisha gerne mal, wo es lang geht. Auch die Konfrontation zu anderen Mitbewohnern scheut die YouTuberin nicht. So offenbarte sie beispielsweise Ex-Der Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (28), dass sie mit ihr überhaupt nicht klarkommt. "Ich mag dich nicht vom Bachelor, ich mag dich nicht von Promi Big Brother, ich mag dich einfach nicht. Ich will mit dir nichts zu tun haben", warf sie dieser entgegen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lou und Lisha, Sommerhaus-Kandidaten 2020

TVNOW Lou und Lisha bei einem Sommerhaus-Spiel

TVNOW Lisha und Lou bei "Das Sommerhaus der Stars"

