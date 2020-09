Süße News von Sängerin Paloma Faith (39): Die Blondine ist wieder in freudiger Erwartung. Im Dezember 2016 bekam die "Only Love Can Hurt Like This"-Interpretin zusammen mit ihrem Langzeitfreund Leyman Lahcine ihr erstes Kind. Erst drei Jahre später gab sie bekannt, dass es sich dabei um eine Tochter handelt. Die kleine Prinzessin wird bald ein Geschwisterchen bekommen, wie Paloma nun selbst verkündete.

Um die Schwangerschaft gebührend bekannt zu geben, veröffentlichte Paloma ein emotionales XXL-Statement auf ihrem Instagram-Account. Auf dem zugehörigen Bild kann man schon einen deutlichen Babybauch unter ihrem engen schwarzen Kleid erkennen. "Mit großer Freude gebe ich bekannt, dass ich schwanger bin. Ich werde demnächst neue Musik veröffentlichen und will mich einfach in meinem Körper wohlfühlen, wenn er sich vor euren Augen verändert", erklärt Paloma in dem Text. Da sie bald ihre neuen Songs promoten wird, kann sie den Babybauch dabei wohl nicht mehr verstecken, deswegen entschied sie sich dazu, die Schwangerschaft publik zu machen.

Dieser private Post auf ihrem Instagram-Account ist eher ungewöhnlich für die Hitkünstlerin. Insgesamt befinden sich auf ihrer Seite sehr wenig Beiträge. Die vorhandenen Veröffentlichungen sind fast überwiegend ihrer Karriere gewidmet.

Getty Images Paloma Faith bei einer Gala in London

Getty Images Paloma Faith

Getty Images Paloma Faith

