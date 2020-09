Ist Melvin Pelzer (26) tatsächlich so schwer zu verstehen? Der Ex von Gerda Lewis (27) könnte auf Love Island zwar tatsächlich eine neue Liebe gefunden haben – abgesehen von seiner Herzensdame Chiara Antonella scheint den Sportler aber keiner so richtig zu verstehen. Er wird nicht nur bei nahezu jedem Gespräch untertitelt, sondern bekommt auch einige fiese Kommentare im Netz. Doch wie war es live vor Ort? Promiflash wollte von Ex-Insel-Girl Laura Ma wissen: War Melvin wirklich so schlecht zu verstehen?

"Manchmal ist er tatsächlich ein bisschen schwer zu verstehen, aber man gewöhnt sich daran", gab die Kasslerin im Gespräch mit Promiflash kurz nach ihrem Abschied aus dem Reich der Liebe zu. Allerdings sei das überhaupt nicht schlimm gewesen. "Sogar ich nuschle manchmal, man versteht auch mich manchmal einfach nicht. Das ist alles halb so wild", nahm sie den Blondschopf in Schutz. Außerdem sei das auch alles überhaupt nicht wichtig – immerhin zähle nur, dass Melvin und seine Chiara zusammen glücklich sind. "Ich glaube, der Melvin mag die Chiara richtig gerne und auch die Chiara mag den Melvin richtig gerne", freute sich die 21-Jährige für die Turteltauben.

Was seine Aussprache angeht, bekam der Islander zuvor bereits Rückendeckung von seiner Familie zu Hause. Sie schoben seine Nuschel-Reden vor allem auf die Aufregung vor laufender Kamera. "Melvin hat keine Sprachstörung. Er redet vollkommen normal, das können seine Freunde bestätigen!", stellte Larissa (27), die Freundin von Melvins Bruder Robin, via Instagram klar.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

