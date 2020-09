Katie Holmes (41) hat offenbar wieder Glück in der Liebe! Nach ihrer Trennung von Hollywood-Star Jamie Foxx (52) scheint die Schauspielerin in dem Koch Emilio Vitolo ihren Mister Right gefunden zu haben. Nach einem gemeinsamen Dinner wurde das vermeintliche Paar vor wenigen Tagen sogar in aller Öffentlichkeit beim Knutschen gesichtet. Die beiden Turteltauben können wohl kaum die Finger voneinander lassen. Ein Insider ist sich sogar sicher: Katie ist total verknallt in ihren Emilio!

Emilio sei ein äußerst charmanter Mann – mit dieser Charaktereigenschaft konnte er bei der Brünetten besonders punkten, heißt es. "Sie scheint sehr verliebt in ihn zu sein", plauderte eine Quelle gegenüber dem Nachrichtenmagazin People aus. Katie soll ihrem Liebsten den Tag über sogar regelmäßig liebevolle Textnachrichten zukommen lassen. Und damit kann die 41-Jährige den Gastronomen offenbar bestens um den Finger wickeln. "Er kann nicht genug von ihrer Aufmerksamkeit bekommen", verriet der Insider. Die "Logan Lucky"-Darstellerin und ihr Date-Partner scheinen also ganz auf einer Wellenlänge zu sein.

Trotz der offensichtlichen Turtelei hielten sich Katie und Emilio mit Aussagen und einer offiziellen Bestätigung ihrer möglichen Beziehung bisher allerdings noch bedeckt. Glaubt ihr, die beiden halten ihr Liebesglück noch länger geheim oder folgt vielleicht schon bald ein erstes Paarbild im Netz? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo, Koch

Anzeige

Getty Images Katie Holmes, Filmstar

Anzeige

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo im März 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de