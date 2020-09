Dieses Wiedersehen machte so gar keine Freude! Die diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Staffel birgt eine ganze Menge Konfliktpotenzial. So trafen in der Show nicht nur Ex-Bachelor-Protagonist Andrej Mangold (33) und seine Partnerin Jennifer Lange (26) auf die ihnen alles andere als gut gesinnte Rosen-Zweitplatzierte Eva Benetatou (28) und deren Freund – seit Sonntagabend ist zudem gewiss, dass Andreas und Caro Robens Gesellschaft von Iris Klein (53) und ihrem Peter bekommen. Das Brisante daran: Die beiden Paare liegen miteinander ganz schön im Clinch. Nun verriet Iris gegenüber Promiflash, was ihr beim ersten Aufeinandertreffen mit ihren "Erzfeinden" durch den Kopf gegangen ist!

Nachdem Denise Kappès (30) und Henning Merten das Domizil verlassen hatten, rückten die Mutter von Daniela Katzenberger (33) und ihr Liebster nach. Als Iris bei ihrem Einzug die Robens entdeckte, war ihre Freude auf die Show-Teilnahme jedoch schnell dahin: "Schlimmer geht immer... In dem Fall allerdings nicht. Es hätte eigentlich auch schön werden können im Sommerhaus", reflektierte sie ihre ersten Gedanken während der Einzugssituation. "Aber mit solch voreingenommenen und selbstverliebten – na, wie soll man das bezeichnen – Individuen konnte das nichts werden", fand sie im Promiflash-Interview deutliche Worte.

Dabei beruhte die Ablehnung auf Gegenseitigkeit. So fasste Andreas im Einzelgespräch während der Sendung zusammen: "Der schlimmste Albtraum ist eingetreten!" Nach den kryptischen Äußerungen des Bodyguards habe Iris seinen Lebenstraum zerstört. Um welchen Traum es sich dabei genau handelt, ließ Andreas bisher aber offen.

