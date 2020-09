Diese Rückkehr schockiert die Sommerhaus der Stars-Bewohner! In der fünften Staffel der Show mussten bereits zwei Paare die altmodische Ferienvilla verlassen: Nachdem Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir nach dem Eklat in der ersten Folge gehen mussten, traf es vergangene Woche auch Diana Herold (46) und ihren Mann Michael. Am Sonntag suchten dann auch Denise Kappès (30) und Henning Merten freiwillig das Weite. Doch eines dieser Duos müssen die Sommerhaus-Stars nun wieder bei sich aufnehmen: Ein ehemaliges Teilnehmerpaar kehrt zurück!

Achtung, Spoiler!

Das ist nun in der sechsten Episode der Show zu sehen, die bereits bei TV NOW online abrufbar ist: Nach der Nominierungszeremonie schlendern keine Geringeren als Diana und Michi den Weg zur Dorfvilla wieder hinauf! "Weil Henning und Denise gegangen sind, durften wir wieder einziehen", erklärt die Schauspielerin glücklich. Ihr Mann fügt hinzu: "Wir wurden gekreuzigt und sind wieder auferstanden!"

Die Rückkehr der beiden sorgt besonders bei Eva für große Freude: Mit Tränen in den Augen springt die 28-Jährige auf ihre Freundin zu und weint sich anschließend bei ihr aus. "Die haben mich so fertiggemacht", klagt sie ihr schluchzend. Die anderen Bewohner sind hingegen eher wenig begeistert: "Ist halt kacke. Sie haben sich auf die falsche Seite gestellt, deswegen sind sie auch rausgeflogen!", ärgert sich Jenny Lange (26).

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Diana Herold und Michael Tomaschautzki, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

TV NOW Michael Tomaschautzki und Diana Herold, "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange weint im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de