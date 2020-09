Sie haben alle abgehängt! Auch in diesem Jahr konnten die Fans der Vorabend-Daily Unter uns für ihre Lieblingsschauspieler voten. Bei der diesjährigen Wahl wurden nicht nur Valea Scalabrino (30) und Jakob Graf (37) als heißeste Darsteller am Set ausgezeichnet – auch Sharon Berlinghoff und Patrick Müller (32) erhielten einen Preis: Sie konnten den Titel als beste Schauspieler verteidigen. Und wie wichtig ist ihnen dieser Award? Das verrieten sie jetzt im Gespräch mit Promiflash.

"Es ehrt mich einfach!", freute sich die Vivien-Darstellerin gegenüber Promiflash. Während eines Events der Emmaus Gemeinschaft Köln, wo sich Sharon und ihr TV-Kollege für Obdachlose einsetzen, erklärte sie, dass sie besonders glücklich sei, dass die Auszeichnung auf einem Fan-Voting basiere: "Es ist einmal im Jahr etwas, was die Fans uns geben können und das ist einfach toll!" Patrick schloss sich ihrer Meinung an: "Ich freue mich jedes Mal wirklich sehr darüber! Das ist natürlich ein tolles Feedback, das man von den Fans zurückbekommt."

Valea hingegen würde ihren Pokal der "Sexiest Woman" am liebsten weitergeben. "Vielen Dank an alle, die abgestimmt haben – ich habe mich wirklich sehr gefreut", sagte sie nach der Verleihung in ihrer Instagram-Story – allerdings hätte sie den Titel fast an eine Kollegin weitergereicht. An wen verriet sie zwar nicht, aber: "Sexy sein bedeutet ja auch, schön zu sein. Und schön ist man nicht nur von außen, sondern auch von innen", begründete sie ihre Überlegung.

Picture_Puzzle_Medien Patrick Müller und Sharon Berlinghoff von "Unter uns" im September 2020 in der Emmaus Gemeinschaft

TVNOW / Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff) und Sebastian (Jonathan Elias Weiske) bei "Unter uns"

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino und ihre Auszeichnung als "Sexiest 'Unter uns'-Woman" im Jahr 2020

