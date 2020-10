Aurelia Lamprecht will sich der Love Island-Leidensgeschichte noch einmal stellen! Es war wohl das Drama schlechthin in der diesjährigen Staffel der Kuppelshow: Die Brünette verguckte sich zu Beginn der Show in Henrik Stoltenberg – so sehr, dass sie mit ihm in der Privatsuite sogar intim wurde. Während Aurelia Feuer und Flamme war, warf ihr Objekt der Begierde allerdings ein Auge auf Sandra Janina, knutschte mit ihr fremd und entschied sich letztendlich in einer Paarungszeremonie für die Blondine – und das, ohne Aurelia vorher Bescheid zu geben. Letztere litt so sehr unter Henriks Verhalten, dass sie schließlich sogar freiwillig die Villa verließ. Nun offenbarte die 23-Jährige allerdings: Trotz der unschönen Szenen und Situationen will sie sich die Folgen im Nachhinein noch mal vor dem TV zu Gemüte führen.

Im Interview mit Promiflash verriet sie, dass sie die Henrik-Thematik keinesfalls davon abhalten werde, sich die Sendung anzuschauen: "Einfach auch, weil ich das alles noch mal sehen möchte, auch wie ich als Mensch war, wie ich rüberkam, ob ich noch mal Dinge hätte anders machen können", erklärte sie ihr Vorhaben. Henriks damalige Äußerungen und Fremdflirts dürften ihr dabei mittlerweile herzlich egal sein: "Aber ich würde definitiv sagen, dass das mit Henrik einfach jetzt vorbei ist, und das würde mir jetzt auch nicht mehr weh tun", war sie sich sicher.

Angst, etwas über ihre Ex-Flamme zu erfahren, was sie bisher noch nicht wusste, hat Aurelia dabei dementsprechend auch nicht: "Natürlich kann ich da bestimmt Dinge sehen, die ich nicht mitbekomme habe. Aber dann ist es so und da kann ich drüber stehen", gab sich Aurelia mutig.

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

Anzeige

RTL II Aurelia Lamprecht, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de