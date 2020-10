Na, diese Schwangerschaft ließ sich aber echt nicht mehr verheimlichen! Am Montag sorgten Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) und Patrick Müller (32) für eine süße Überraschung: Sie gaben in einem Interview bekannt, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Aktuell befindet sich die Unter uns-Bekanntheit schon in der 22. Schwangerschaftswoche – und das sieht man auch: Sie und Patrick teilten nun erste Bilder von Joys kugelrunder Körpermitte!

Auf Instagram gaben die werdenden Eltern nun auch die frohe Botschaft bekannt: Sie posteten Fotos, auf denen Joy vor Patricks ebenfalls leicht gewölbtem Bauch kniet – und tauschten damit kurzerhand die klassischen Schwangerschaftsfoto-Rollen. Den Blickfang stellt aber wohl dennoch die Brünette dar. In einem engen Samtkleid kommt ihre Babykugel sehr gut zur Geltung. "Dickbauchdienstag. Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, euch auf unsere Art von der frohen Kunde zu berichten! Also: Wir freuen uns sehr auf Nummer drei", betitelte der werdende Dreifach-Papa den witzigen Schnappschuss.

Die Nachricht von Joys erneuter Schwangerschaft kommt nicht nur für die Fans überraschend – auch das Paar selbst hat so schnell gar nicht mit einem weiteren Baby gerechnet: "Es ist schon ein Wunschkind, aber es kam jetzt überraschend zügig. Manchmal möchte das Schicksal das aber auch einfach so", erklärte die 29-Jährige gegenüber Bild. Erst vor rund einem Jahr erblickte Sohnemann Lovis das Licht der Welt.

Instagram / actpm Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller mit ihrem Sohn Lovis

Instagram / joyistmeinname Die "Unter Uns"-Stars Patrick Müller und Joy Lee Juana Abiola-Müller

