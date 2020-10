Anfang dieses Jahres hatte sich die US-amerikanische Social-Media-Berühmtheit Jeffree Star (34) mit einem emotionalen Video bei seinen Fans im Netz gemeldet: Der Visagist hatte sich von seinem langjährigen Partner Nathan Schwandt (30) getrennt. Im August hatte er seine Community dann mit amourösen Neuigkeiten entzückt, denn Jeffree hatte in dem Basketballspieler Andre Marhold offenbar eine neue Liebschaft gefunden. Jetzt beunruhigte der 34-Jährige seine Follower allerdings: Wurde Jeffree etwa von Andre bestohlen? Zumindest behauptete das der Beauty-Experte im Netz

Laut einem Bericht von The Sun habe Jeffree seinen Freund auf Instagram kürzlich beschuldigt, ihn bestohlen zu haben. "Hey! Da du gerade nicht ans Telefon gehst, kannst du mir die Sachen zurückgeben, die du aus meinem Haus gestohlen hast?", forderte der Unternehmer und wütete: "Was für ein mieser Abschaum tut so was? Gib meine Sachen zurück!" Allerdings hat Jeffree den Kommentar offenbar mittlerweile gelöscht und sich bislang nicht erneut zu dem vermeintlichen Vorfall geäußert.

Nicht nur Jeffree selbst scheint diese Situation mitzunehmen, auch einige Fans zeigten sich im Netz besorgt. "Ich habe gehört, dass du ausgeraubt wurdest?!" oder auch "Das ist so mies, dass jemand versucht hat, ihn zu bestehlen! Wie tief kann man sinken?", ließen zwei betroffene Nutzer auf Instagram verlauten.

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im September 2020

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im September 2020

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de