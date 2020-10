Neue Musik von Henning Merten! Der Verlobte von Influencerin Denise Kappès (30) ist nicht nur als YouTuber ziemlich erfolgreich – der Berliner hat sich auch ein Standbein als Musiker aufgebaut. Zuletzt veröffentlichte er im Sommer 2019 den Song "Summergirl". Rund ein Jahr später sorgt der Mehrfach-Papa nun für musikalischen Nachschub. Seine aktuelle Komposition singt Henning aber nicht alleine, sondern mit einem anderen Musiker, der für Gute-Laune-Beats bekannt ist!

Der Ex-Sommerhaus der Stars-Bewohner will zusammen mit Buddy die Charts stürmen. Buddy sorgte 2003 mit dem Hit "Ab in den Süden" für den Sommerhit des Jahres. Ob ihm das 2020 zusammen mit Henning auch gelingt? Mit dem Song "Viva La Chica" wagen sie den Versuch. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: "Gemeinsam wollen die beiden Berliner Urlaubsfeeling auch in den kälteren Monaten vermitteln und so war schnell klar, dass es ein Titel sein muss, wo man direkt ans Meer, kühle Drinks und Chicas denkt."

Und was sagen die Fans zu der Up-tempo-Nummer? Auf YouTube sind die User zwiegespalten: Komplimente wie "Echt tolles Lied – da bekommt man gleich gute Laune" sind ebenso zu finden wie kritische Kommentare: "Henning hat einfach keine gute Stimme zum Singen". Was ist eure Meinung? Stimmt ab!

VIA Music Buddy und Henning Merten

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / henning.merten Henning Merten, Musiker und Influencer

