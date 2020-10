Gary Barlow (49) widmet Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) rührende Worte! Am Donnerstagmorgen gaben das Model und sein Mann bekannt, dass sie ihr noch ungeborenes Baby verloren haben. Aus diesem Anlass bekundeten bereits zahlreiche Fans, aber auch einige Promis wie Hailey Bieber (23), Paris Hilton (39) oder Snooki (32) ihre Trauer. Nun schließt sich dem auch der Take That-Sänger Gary Barlow an: Er veröffentlichte im Netz eine liebevolle Botschaft an John und Chrissy!

"Ich sende all meine Liebe, Kraft und besten Wünsche an John Legend und Chrissy Teigen", schrieb der 49-Jährige auf Twitter und versah diese Nachricht mit zwei gebrochenen Herz-Emojis. Dem fügte er hinzu, dass es keine Worte gebe, die den Schmerz leichter erträglich machten.

Gary weiß offenbar, wie sich John und Chrissy fühlen müssen. Der Musiker und seine Frau Dawn waren 2012 ebenfalls in freudiger Erwartung eines Babys – doch dann kam der Schock: Ihre Tochter Poppy wurde tot geboren. "Dann kommt auf einmal die Realität in diesen Raum und die Luft bleibt einem weg. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand den Hals zugeschnürt", beschrieb der Sänger seine damalige Gefühlslage in seiner Autobiografie "A Better Me".

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im Krankenhaus, 2020

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im September 2019 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Gary Barlow im April 2015 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de