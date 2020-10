Laura Ma spricht endlich Liebes-Klartext! Bei Love Island hatte sich die Dunkelhaarige auf die Suche nach der großen Liebe gemacht. Doch schon kurz nachdem sie als Granate in die Villa eingezogen war, wurde ihr vermeintlicher Herzensmann Tobias Pietrek aus der Show gekickt. Weil für Laura kein anderer Islander infrage kam, entschied sie sich schließlich für die Liebe und gegen die Chance auf die Gewinnerprämie und verließ das Format für ein Date mit dem Kölner. Doch wie sieht es mittlerweile aus? Sind die beiden ein Paar?

In einer Fragerunde auf Instagram wollten Lauras Fans von ihr wissen, ob sie und Tobi mittlerweile offiziell zusammen seien. "Tobi und ich sind kein Paar. Wir kennen uns heute seit 15 Tagen, davon haben wir gerade mal circa eine Woche miteinander verbracht", stellt die 21-Jährige klar und betont, dass sie einfach noch Zeit bräuchten, um sich besser kennenzulernen. Allerdings sei das gar nicht mal so leicht – immerhin hat die beiden nach Ende der TV-Zeit der Alltag wieder eingeholt. Doch auch wenn sich die Terminabsprache derzeit noch etwas schwierig gestaltet, wirkt der Berufskraftfahrer in seiner Story optimistisch: Er könne sich eine Beziehung mit Laura durchaus vorstellen.

Dass sie trotz aller Schwierigkeiten positiv in die Zukunft blickt, hatte auch die Kasslerin zuvor im Gespräch mit Promiflash klar gestellt. "Ich glaube, wir sind da beide dran interessiert und werden uns Mühe geben", erklärte sie und hoffte, dass sie sich auch fernab der Fernsehwelt gut ergänzen würden.

