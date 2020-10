Bald kommt Emma Roberts' (29) erstes Kind auf die Welt! Im vergangenen August bestätigte die Schauspielerin, dass sie und ihr Partner Garrett Hedlund (36) den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das Paar gab sogar bereits preis, welches Geschlecht sein Baby hat: Die American Horror Story-Darstellerin bekommt einen kleinen Jungen. Vor der Geburt ihres Sohnes feierte die Nichte von Julia Roberts (52) nun eine Babyparty in einem wunderschönen Garten.

Auf Instagram teilte Emma ein paar Schnappschüsse der Feierlichkeiten, die in einer Grünanlage stattfanden, die von Star-Designerin Tory Burch kreiert wurde. In der Bildunterschrift ihres Beitrages bedankt sich die Blondine bei der Modeschöpferin, dass sie so einen "magischen Garten" für sie geschaffen habe. Aber nicht nur Tory erhielt ein Dankeschön. "Ich bin meiner Familie so dankbar dafür, dass sich meine Schwangerschaft durch sie selbst in so wilden Zeiten einfach toll anfühlt", betont die baldige Mama.

Ein Insider plauderte außerdem gegenüber dem People-Magazin aus: "Emma geht es gut. Sie bereitet das Kinderzimmer vor und sie hat es genossen, mit ihren Freunden auf ihrer Babyparty zu feiern." Auch Garrett könne die Geburt seines Sohnemanns kaum erwarten und freue sich bereits riesig auf diesen "unglaublich aufregenden" Moment.

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts im August 2020

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im Oktober 2020

Getty Images Emma Roberts bei der Oscar Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

