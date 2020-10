Gwen Stefani wurde vergangenen Samstag 51 Jahre alt! Die Fans gratulierten der No Doubt-Frontfrau zuhauf per Social Media. Auch Gwens langjähriger Partner Blake Shelton (44) ließ es sich nicht nehmen, ein gemeinsames Foto mit der Sängerin im Netz zu teilen. Die beiden sind darauf in Kuschelpose zu sehen, während Blake Gitarre spielt. Zum Bild schrieb der Country-Künstler der "Hollaback Girl"-Interpretin eine süße Liebeserklärung.

"Heute ist ein besonderer Tag für eine besondere Frau in meinem Leben. Wenn ich könnte, würde ich an jedem einzelnen Tag einen Song für dich schreiben." Damit spielte der Sänger sicher auch Instagram auf die romantischen Titel an, die das Paar schon gemeinsam veröffentlicht hat. Erst Ende Juli brachten sie den Track "Happy Anywhere" zusammen auf den Markt. Das Liebeslied performten sie auch bei den "Academy of Country Music Awards" im September.

Die Award-Zeremonie nutzte Blake außerdem, um sich recht emotional zu seiner Partnerin zu äußern. Als der Musiker den Preis "Single des Jahres" für "God's Country" entgegennahm, bezeichnete er Gwen (51) als seine Inspiration und Stütze. Blake und Gwen hatten sich 2015 kennen- und lieben gelernt, als sie als Juroren bei der US-Version von The Voice fungierten.

Instagram / blakeshelton Gwen Stefani und Blake Shelton im Video zum gemeinsamen Song "Happy Anywhere"

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker-Pärchen

