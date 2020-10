Paul Röder gibt die Hoffnung nicht auf! Bei Ex on the Beach hat der Berliner bisher noch kein Glück in der Liebe gehabt. Der Blondschopf hatte zunächst ein Auge auf Walentina Doronina geworfen, die mittlerweile mit Aaron Hundhausen durch die Villa turtelt. Mit dem Einzug von Temptation Island-Verführerin Jacqueline Siemsen schien es zunächst so, als könnte Paul doch noch ein Happy End erwarten – aber falsch gedacht: Jacky serviert ihn eiskalt ab. Wird Paul jetzt wirklich locker lassen?

In der aktuellen Folge der Flirtshow sieht das zumindest nicht so aus. Obwohl die Blondine ihm direkt zu Beginn bei einem Date zu verstehen gibt, dass sie ihn nicht wirklich interessant findet, startet der 33-Jährige gleich zwei weitere Versuche, ihr näher zu kommen. Beim Small Talk über die Reiselust der Hamburgerin droht die Situation zu eskalieren. "Alles muss zerpflückt werden, alles muss ausdiskutiert werden. Er stellt sich so ein bisschen höher als andere", ärgert sich Jacky über ihn und lehnt jedes weitere Gespräch mit ihrem TV-Kollegen ab.

Dass die Chemie offensichtlich nicht stimmt, scheint den Blondschopf wenig zu stören. Sein Interesse an der Reality-TV-Beauty ist noch immer nicht verflogen. Nachdem sie ihm erneut zu verstehen gibt, dass ein intensiveres Kennenlernen nicht infrage kommt, lässt er bei Walentina Frust ab: "Ich habe ihr ganz klar signalisiert, ich will sie kennenlernen und danach kam nichts mehr. Dann soll sie halt ganz klar sagen: 'Paul, ich habe keinen Bock auf dich." Jackys Urteil lautet daraufhin: "Er sollte an seiner Art, mit Frauen umzugehen, noch mal üben. Er engt einen voll ein und ist zu aufdringlich"

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Jacky und Paul bei einem "Ex on the Beach"-Date

TVNOW Jacky und Paul bei "Ex on the Beach"

TVNOW Paul und Walentina bei "Ex on the Beach"

