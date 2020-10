Welcher Coach ist schon jetzt der Zuschauer-Liebling bei The Voice of Germany? Heute Abend ist es endlich wieder so weit: Die beliebte Castingshow startet in eine neue Runde – und die hat es in sich. Anlässlich der zehnten Staffel sitzen gleich sechs bekannte Gesichter in den roten Drehstühlen: Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (35) teilen sich einen Doppelsitz, ebenso Rea Garvey (47) und Samu Haber (44). Außerdem kämpfen Nico Santos (27) und Mark Forster (36) um die Gunst der Talente. Doch welcher Juror oder welches Duo ist beim Publikum am beliebtesten?

Die Promiflash-Leser haben abgestimmt! In einer Umfrage waren sich 60,4 Prozent (1.856 Votes von 3.073 gesamt) einig: Samu und Rea sind die coolsten Coaches der Jubiläumsstaffel! Mit großem Abstand reihte sich hinter dem Finnen und seinem irischen Rockerkollegen Newcomer Nico Santos ein: Knapp 14,4 Prozent der Leser gaben dem TVOG-Neuling ihre Stimme. Auf Platz drei landete das Jury-Urgestein Mark – den vierten Platz teilen sich Yvonne und Stefanie.

Ob Samu und Rea wohl nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Talents von sich überzeugen können? In der ersten Blind Audition treten zumindest schon einige vielversprechende Stimmen an – unter anderem die 19-jährige Celine Hämmerling. Die süße Sängerin will die Jury mit ihrer persönlichen Version von Alphavilles "Big In Japan" begeistern.

