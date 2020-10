Alexander Klaws (37) platzt fast vor Stolz! Dabei geht es nicht um die beachtliche Musik- und Musical-Karriere, die der Gewinner der ersten DSDS-Staffel bislang hingelegt hat. Der Grund ist sein Nachwuchs. Vor gut drei Jahren konnten Alex und seine Frau Nadja Scheiwiller (35) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: Sohnemann Lenny. Jetzt gab der Musiker ein Update darüber, wie groß sein Sprössling schon geworden ist – und welch großes akrobatisches Talent er besitzt.

Via Instagram teilte der "Take Me Tonight"-Interpret einen neuen süßen Schnappschuss von seinem Sohn. "Unfassbar, wie die Zeit vergeht... Gerade wechselt man noch die Pampers, schon tanzt er uns nicht nur auf der Nase rum, sondern macht einen Handstand auf seinem Surfbrett", schrieb der Papa zu dem Strandbild. Tatsächlich macht Lenny auf dem Pic eine äußerst gute Figur, wie er da so auf den Händen steht.

Der dreieinhalbjährige Spatz scheint wohl genauso sportlich wie sein Papa zu werden. Zudem deutete Alexander ein mögliches musikalisches Talent seines Söhnchens an: "Falls 'Disney's Tarzan' zurückkommt, meinen Nachfolger für 2035 haben wir schon mal."

