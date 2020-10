Nanu – wen will Pascal Kappés (30) denn damit beeindrucken? Vor Kurzem gaben der Reality-TV-Darsteller und Lea Marie Karrenbrock ihre Trennung bekannt. Das Liebes-Aus kam nur wenige Monate, nachdem die beiden im Netz ihre Verlobung verkündet hatten. Bis zum Schluss wirkte das Paar sehr vertraut und verliebt, das Beziehungsende kam für die meisten Fans daher ziemlich überraschend. Jetzt zeigte der Neu-Single in einem Post, was seiner Ex-Verlobten entgeht.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 30-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Shooting mit dem Fotografen Flow Ryan. Darauf liegt er auf einem Bett und hat die Arme und Beine von sich gestreckt, neben Pascal sind ein Laptop und ein geöffneter Pizzakarton zu sehen. Auf dem Pic ist der Influencer komplett nackt, sein Intimbereich wird nur durch ein großes Stück Pizza verdeckt. Dazu schreibt der Hottie: "Sonntag ist Pizzatag. Guten Appetit."

Die Fan-Reaktionen auf den freizügigen Schnappschuss fallen ambivalent aus. Während den einen nicht nur wegen der Pizza das Wasser im Mund zusammenläuft, unterstellen andere Pascal, er würde Essen verschwenden. Manche nehmen den Post auch einfach mit Humor. Eine Followerin schreibt zum Beispiel: "Ich hoffe, es war keine Pepperoni Pizza."

Anzeige

Pascal Kappés Pascal Kappés

Anzeige

Kappigraphie Pascal Kappés mit seiner Ex-Verlobten Lea

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Hund Whisky

Anzeige

Was haltet ihr von Pascals freizügigem Schnappschuss? Mir gefällt das Bild! Ich finde es übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de